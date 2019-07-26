Инспекционный орган нашел нарушения в строительных работах на одной из улиц Степанавана

В результате соответствующего исследования и осмотра Лорийским территориальным отделом Инспекционного органа по градостроительству, технической и пожарной безопасности РА, в работах по капитальному ремонту на улице Нжде, осуществленным ЗАО “Лори ДСЭШШ”, выявлен ряд недостатков.

Как сообщили «Арменпресс» в Инспекционном органе градостроительства, технической и пожарной безопасности РА, было отмечено, что базальтовые бордюры установлены на высоте 5-18 см над поверхностью, нарушено проектное требование, соединения установленных базальтовых плит выполнены с нарушениями строительных норм, из-за чего на некоторых участках цементно-песчаная смесь швов разрушена, нарушена гомогенизация асфальто-бетонного слоя, на тротуарах цветные бетонные плитки установлены неровно, на частичных участках образовались отложения, асфальт-бетонный слой на тротуарах покрыт растительностью, имеются неровные, волнистые участки.

“Выявленные инспекционным органом недостатки строительных работ были представлены дирекции ЗАО “Лори ДСЭШ”.

23 июля в ходе очередной проверки и осмотра сотрудниками Лорийского территориального отдела Инспекционного органа выяснилось, что строительные работы продолжаются с нарушением проектных и строительных норм. Компании, осуществляющей строительство, даны разумные сроки для исправления и устранения допущенных нарушений и отклонений. На данный момент компания проводит соответствующие работы по устранению недостатков и допущенных нарушени”, - говорится в сообщении.