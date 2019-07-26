В правительстве состоялось обсуждение с участием партнеров, содействующих развитию Армении

Под председательством вице-премьера Мгера Григоряна и постоянного координатора ООН Шомби Шарпа в правительстве состоялось очередное обсуждение в рамках платформы координации сотрудничества с партнерами, содействующими развитию Армении. Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера Мгера Григоряна, в повестку встречи были включены два вопроса: основные направления стратегии развития Армении и вовлечение международных организаций и стран-партнеров в процесс разработки отраслевых стратегий.

Перед тем, как перейти к обсуждению, вице-премьер Мгер Григорян выразил благодарность представителям посольств стран-партнеров и международных организаций за участие во встрече и готовность продолжить диалог в данном формате.

С первым вопросом повестки дня выступил советник премьер-министра РА Левон Мазманян. Он представил предварительный вариант стратегии трансформации Армении до 2050 г. Доклад включал те основные принципы и цели, на которых будет построена стратегия развития Армении. Советник премьер-министра выделил три основных компонента стратегии: идею, видение и действие. Он подчеркнул социально-экономические целевые показатели, а также отметил три этапа развития экономики со своими базовыми различиями. Левон Мазманян перечислил стратегические сверхзадачи и коснулся конечных результатов некоторых целей. После доклада международные партнеры задали волнующие их вопросы вице-премьеру Мгеру Григоряну и советнику премьер-министра Левону Мазманяну.

В ходе обсуждения участники встречи обменялись мнениями относительно сроков разработки стратегии, координации сотрудничества с донорами и некоторых деталей, указанных в стратегии. Отвечая на вопросы, вице-премьер подчеркнул, что желание правительства - иметь ориентированную на человека стратегию, на чем и основывается весь процесс разработки стратегии.

Второй вопрос повестки дня представил постоянный координатор ООН Шомби Шарп, после доклада которого обсуждался вопрос сотрудничества с международными партнерами в разработке отраслевых стратегий. Вице-премьер подчеркнул, что отраслевые стратегии не должны быть разделены, а должны быть взаимосвязаны и дополнять друг друга.