СМИ: Макрон прервет отпуск, чтобы проститься с президентом Туниса ас-Себси

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен прервать отдых в резиденции форт Брегансон, чтобы принять участие в похоронах президента Тунисской Республики Бежи Каида ас-Себси, которые запланированы на субботу. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на свои источники в пятницу сообщил телеканал BFM.

Бежи Каид ас-Себси умер в четверг в возрасте 92 лет. Церемония прощания пройдет 27 июля. Премьер-министр республики Юсеф Шахед объявил семидневный национальный траур в связи со смертью главы государства. По словам сына президента Хафеза Каида ас-Себси, причиной смерти его отца стали последствия пищевого отравления.