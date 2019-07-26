Децентрализация - главное условие эффективности государственного управления

26 июля государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян принял участие в выездном заседании Совета Аскеранского района, созванном в общине Акнахбюр. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью аппарата государственного министра Республики Арцах, были подведены итоги отчетов о бюджетах общин района - Акнахбюр, Астхашен, Шош, Хнацах, а также предложений граждан, жалобах.

Прозвучали заявления об основных мероприятиях по подготовке и проведению намеченных на 8 сентября выборов в органы местного самоуправления. После завершения повестки заседания руководители общин задали государственному министру различные вопросы, касающиеся питьевой, оросительной воды, сельского хозяйства и градостроительства. Григорий Мартиросян дал исчерпывающие ответы на поднятые вопросы, назвав децентрализацию главным предусловием эффективности государственного управления.

Государственный министр особо подчеркнул успешный опыт расширения полномочий ответственных лиц районов, в результате чего оперативное решение многочисленных вопросов дается на местах.

На выездном заседании Совета Аскеранского района с разъяснениями по отдельным вопросам выступили министры сельского хозяйства и здравоохранения.