170 граждан для получения работы обратились в областную администрацию Тавуша

По положению на 25 июля в областную администрацию Тавуша для получения работы обратились 170 граждан. Об этом «Арменпресс» стало известно из страницы Facebook областной администрации Тавуша.

“Заявления 138 граждан были переданы в территориальный центр занятости. 36 граждан отказались от предложенной им работы. На работу поступили 36 граждан. 89 граждан находятся на стадии встречи с работодателем и обсуждения рабочих вопросов”, - отмечается на странице.

Проблема возникла тогда, когда жителям прилегающих к лесам территорий запретили проводить незаконные вырубки, после чего группа граждан организовала акцию протеста, отметив, что этим шагом они заботятся о хлебе насущном.

18 июля на заседании правительства министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян заявил, что в Тавушской области есть 200 вакантных мест, и зарплата этих рабочих мест колеблется в пределах 200 - 250 тысяч драмов.