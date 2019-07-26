Возник пожар возле Спортивно-концертного комплекса, сгорело около 1,5 га растительности

Служба “911” МЧС РА 26 июля в 13:00 получила сигнал о том, что возле Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна города Еревана горит травяной покров. Как передает «Арменпресс», МЧС РА сообщило, что на место происшествия выехали три боевых расчета пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА и группа реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления. Пожар был локализован в 14:27, потушен - в 14:54.

Сгорело около 1,5 га растительного покрова. В результате пожара пострадавших нет.