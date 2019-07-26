Бадасян обратился в Венецианскую комиссию для получения мнения о Стамбульской конвенции

Министр юстиции РА Рустам Бадасян обратился в Венецианскую комиссию для получения особого мнения относительно Стамбульской конвенции Совета Европы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Венецианской комиссии.

“Министр юстиции РА Рустам Бадасян обратился в Венецианскую комиссию для получения мнения относительно конституционных последствий ратификации Конвенции Совета Европы “О предупреждении насилия в отношении женщин и семейного насилия и борьбе с ним” (Стамбульская конвенция)”, - отмечается на сайте комиссии.

Министр Бадасян пояснил: “Учитывая озабоченность, возникшую вокруг Конвенции Совета Европы “О предотвращении насилия в отношении женщин и семейного насилия и борьбе с ним”, мы сегодня обратились в Венецианскую комиссию для получения официального мнения комиссии по поводу влияния ратификации Конвенции с точки зрения Конституции РА. По получении мнения комиссии Министерство юстиции опубликует его”.