Близятся к завершению ремонтные работы автотрассы Ереван-Севан-Иджеван-армяно- азербайджанская границ

Близятся к завершению работы по среднему ремонту отрезка км96 + 500-км106 + 100 автодороги межгосударственного значения М4 Ереван–Севан–Иджеван-армяно-азербайджанская граница. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, на начальном этапе были проведены работы по фрезерованию дороги, ремонту ям, укладке асфальтобетонного покрытия.

Со стороны ООО “Арарат-дорстрой” работы ведутся довольно быстро. Предусмотрены работы по заполнению, восстановлению и очистке дренажной системы, установке и разметке сигнальных столбов.

Просим отнестись с терпением к причиненным неудобствам, возникшим в ходе проведения работ, проявить понимание, и призываем соблюдать правила дорожного движения.