Азербайджан, преодолев давление Ирана, отменяет визовый режим для граждан Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана 25 июля распространило сообщение, согласно которому с 1 сентября Азербайджан отменяет визовый режим для граждан Турции. Турция в одностороннем порядке для граждан Азербайджана его отменила еще в 2007 г. Факт примечателен тем, что в сентябре 2012 г. в рамках визита премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, планировалось в ходе заседания Стратегического совета Азербайджан - Турция принять окончательное решение по вопросу отмены Азербайджаном визового режима для граждан Турции. В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Эрдоганом заявил, что “процесс отмены визового режима продвигается на большой скорости”. И если бы не жесткая позиция Ирана, Азербайджан отменил бы визовый режим для граждан Турции еще 7 лет назад. Проблема в том, что вопрос отмены визового режима с соседними странами является одним из приоритетов внешней политики Ирана, особенно в связи с Азербайджаном, это очень чувствительная тема для Ирана.

Иран еще в 2011 году в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан Азербайджана, ожидая того же от Азербайджана. Однако Баку по разным причинам всегда избегал сделать то же самое для граждан ИРИ.

В 2012 году провал переговоров по отмене визового режима между Турцией и Азербайджаном был обусловлен позицией Ирана. Дело в том, что тогда Иран предъявил Азербайджану ультиматум. Обоснование было следующим: “Если Баку отменит визовый режим для граждан Турции, то же самое он должен сделать и для граждан Ирана, в противном случае Иран лишит Азербайджан возможности иметь связь с Нахиджеваном”.

В этот период иранские парламентарии и экспертные круги напоминали Азербайджану, что если бы во время карабахского конфликта Иран не проявил доброй воли, то Нахичеван подвергся бы гуманитарной катастрофе. В то же время они требовали от тогдашних властей Ирана пересмотреть политику ИРИ в вопросе Нахиджевана. Что касается подходов Ирана и Азербайджана к визовому режиму, то Азербайджан до сих пор избегает отмены визового режима для граждан Ирана. Отметим, что в 2016 году, за несколько дней до визита президента Ирана Хасана Роухани в Баку, посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин заявил, что в течение двух месяцев Азербайджан отменит визовый режим для граждан Ирана. Однако по завершении переговоров Рухани - Алиев в Баку посол Ирана заявил, что “вместо того, чтобы отменить, Азербайджан облегчил процедуру выдачи виз”. То есть, согласно договоренности, граждане ИРИ могут получить визу для въезда в Азербайджан либо в аэропорту, либо в электронном виде, без обращения в посольство.

Говоря о решении Азербайджана об отмене визового режима для граждан Турции, заметим, что Иран официально пока не отреагировал на это. Сказать, что Тегеран так же резко отреагирует, как это было в 2012 году, маловероятно. Во-первых, в 2012г. отношения между Ираном и Азербайджаном были крайне напряженными, и любое подобное проблематичное решение сразу становилось предметом обсуждения, вслед за этим следовала жесткая реакция Тегерана.

Во-вторых, Иран в настоящее время воздержится от жесткой позиции, опасаясь, что Баку в любой момент может пересмотреть свою позицию. Хотя и неполноценно, тем не менее, Азербайджан упростил порядок предоставления въездных виз гражданам ИРИ, в направлении чего иранская сторона около 4 лет проводила последовательную работу.

Армен Исраелян