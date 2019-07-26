Обсуждены вопросы защиты прав человека в Гегаркуникской области

Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян и защитник прав человека РА Арман Татоян в ходе встречи в областной администрации Гегаркуника обсудили ряд вопросов, связанных с защитой прав человека в области.

Как сообщает «Арменпресс», был обсужден широкий круг вопросов, связанных с особыми нуждающимися детьми, инвалидами, случаями семейного насилия, искусственными прерываниями беременности, обусловленными полом плода, развитием возможностей женщин, регулированием социальных и других проблем.

“Мы активно сотрудничаем с администрацией Гегаркуника, муниципалитетами, различными общественными организациями, однако мы должны придать этому сотрудничеству новый размах, чтобы суметь в более сжатые сроки решить накопившиеся в сфере защиты прав человека проблемы, которые остались нужды в решении в течение многих лет”, - отметил Арман Татоян.

Губернатор Гнел Саносян выделил те проблемы области, которые приводят к нарушению прав человека и всеобщему недовольству.

“Наша область очень сложная, со своей демографией, географией и накопленными проблемами, которые на протяжении многих лет не получали решения. Несмотря на то, что мы являемся приграничной и населенной десятками тысяч беженцев областью, мы всегда оставались вне ряда государственных программ, были проигнорированы по сравнению с другими приграничными областями. Кстати, беженцы в основном проживают в приграничных или отдаленных населенных пунктах, где есть множество проблем, связанных с созданием или развитием инфраструктур, для решения которых требуются огромные средства. У нас также есть проблема предоставления компенсации беженцам из Арцвашена, урегулирования трудностей, возникших в семьях уехавших на заработки мужчин, искусственного прерывания беременности, обусловленного полом плода, организации образования и воспитания особо нуждающихся детей, защиты прав инвалидов. Во всех сферах нам предстоит каждодневная работа, у нас есть такие проблемы, которые годами ждут своего решения, следовательно, нам нельзя медлить. Мы обсуждаем заявления, жалобы, предложение каждого гражданина, пытаемся в пределах наших возможностей удовлетворить их требования каждого гражданина, однако из-за нехватки средств многие вопросы все еще остаются частично урегулированными или неурегулированными. В экстренных случаях затрудняемся помочь пострадавшим от стихии гражданам или организациям, поскольку для этих целей у нас нет соответствующего бюджета. Для этого мы предложили правительству создать специальный фонд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и добиться того, чтобы в подобных случаях компенсации были и достаточными, и ускоренными процедурами”, - отметил губернатор.

Защитник прав человека РА выразил готовность совместно поднимать перед правительством указанные проблемы и найти общие решения. В то же время Арман Татоян предложил губернатору Гегаркуника оказать участие и содействовать реализуемым в области на средства ООН и других авторитетных международных структур программам, с участием общественных организаций, которые способствуют развитию женских возможностей.

Выразив свою поддержку, Гнел Саносян одновременно выделил те общественные организации, деятельность которых направлена на повышение роли женщин, обеспечение занятости родителей детей-инвалидов, включение особо нуждающихся детей в различные образовательно-воспитательные программы.

“У нас есть такие общественные организации, которые осуществляют активную общественную деятельность в Варденисе, Чамбараке, Мартуни, направленную на урегулирование многих важнейших вопросов. Нам остается содействовать инициативам и программам этих организаций, включая новые идеи или программы, чтобы наши граждане, тем более особо нуждающиеся дети, женщины, безработные или социально необеспеченные семьи, люди, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, не чувствовали себя незащищенными и проигнорированными”, - подчеркнул губернатор.

Затем, при финансировании “Армянского представительства ассоциации американских юристов” в областной администрации Гегаркуника была проведена встреча с участием представителей гражданского общества и активной молодежи области. В ходе встречи в рамках программы “Стимулирование защиты прав человека для всех в Армении” участники провели обсуждение на тему “Стимулирование прав женщин в Гегаркуникской области”. В обсуждении приняли участие также представители офиса омбудсмена Болгарии. Целью встречи было стимулировать защиту прав человека в Армении для всех посредством усиления возможностей офиса омбудсмена Армении.

Хосров Хлгатян