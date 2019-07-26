Спасательная служба работает в перегруженном режиме: в МЧС созвано совещание

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РА 26 июля состоялось очередное еженедельное расширенное совещание спасательной службы, которое вел директор службы, полковник с/с Артак Наапетян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, руководители различных подразделений с/с МЧС РА, начальники спасательного управления города Еревана и областного управления доложили директору спасательной службы о проделанной за отчетный период работе, зарегистрированных сигналах, случаях и происшествиях, техническом состоянии транспортных средств спасательной службы, а также о реагировании на чрезвычайные ситуации и проведении спасательных работ.

Начальник НЦКУ МЧС РА, полковник с/с Оганес Хангелдян доложил, что за прошедшую неделю в службе “911” было зарегистрировано 22438 звонков, 1433 случая-происшествия, 355 из которых -чрезвычайного характера. В результате ДТП погиб один человек.

Согласно докладу начальника отдела психологической поддержки НЦКУ МЧС, капитана с/с Аревик Ерицян, за прошедшую неделю было зарегистрировано 17 звонков, служба провела 8 выездов, двое из которых были связаны с угрозой самовредительства. Сотрудники психологической службы оказали гражданам помощь.

Начальник управления спасательных сил, полковник с/с Тигран Петросян доложил о намеченной программе предотвращения искусственного камнепада, согласно которой в областях Армении будут проведены работы по целевому камнепаду.

Артак Наапетян поручил начальникам областных спасательных управлений провести внезапные проверки в подчиненных им структурах и выяснить качество выполнения спасательными служащими своих обязанностей. Директор спасательной службы призвал обратить должное внимание на строевую подготовку служащих, чистоту занимаемых зданий и строений. Поскольку в связи с беспрецедентным ростом числа пожаров спасательная служба работает в перегруженном режиме, директор службы поручил по мере необходимости привлекать к пожарно-спасательным работам и сотрудников, находящихся в свободной смене.

Артак Наапетян поручил также представить на поощрение пожарников-спасателей, отличившихся в ходе службы добросовестной работой.

Директор спасательной службы поручил сотрудникам по всей территории республики на пожарных машинах активно участвовать в празднествах Вардавара.

Подводя итоги совещания, полковник Наапетян дал ряд поручений, связанных с дисциплиной и организацией службы.