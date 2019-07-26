Температура воздуха повысится с 30-го июля

Днем 26-го июля, после полудня с 27 по 29 в отдельных северных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что 30 - 31 июля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 26-го июля температура воздуха понизится на 3-4 градуса, с 30 - 31 повысится на столько же.

В Ереване днем 26-го, с 27 по 31 июля ожидается погода без осадков, в вечерние часы ожидается усиление ветра до 18 - 20 м/с.