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Обнаружена во второй раз пропавшая без вести 14-летняя девочка


Благодаря мероприятиям, предпринятым сотрудниками Шенгавитского отдела полиции, разыскиваемая как без вести пропавшая 14-летняя Марианна Исаакян 25 июля в 09: 40 была обнаружена на 7-ой улице Неркин Шенгавита и доставлена в отделение.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Полиция начала поисковые работы с 24 июля.

Марианна Исаакян 2 февраля также пропала без вести и в результате совместных мероприятий сотрудников полиции 5 февраля в 22: 05 была обнаружена в квартале Сараарт города Ахтала.




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