СМИ: Иран освободил девять индийских моряков с задержанного танкера

Иранские власти освободили девять индийцев - членов экипажа задержанного панамского танкера Riah. Об этом в пятницу сообщила газета The Times of India.

14 июля приписанный к одному из портов ОАЭ танкер под панамским флагом перестал подавать сигналы после того, как отклонился от курса в сторону Ирана в Персидском заливе. Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали и отбуксировали его в один из иранских портов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.