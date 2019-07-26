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СМИ: Иран освободил девять индийских моряков с задержанного танкера


Иранские власти освободили девять индийцев - членов экипажа задержанного панамского танкера Riah. Об этом в пятницу сообщила газета The Times of India.

14 июля приписанный к одному из портов ОАЭ танкер под панамским флагом перестал подавать сигналы после того, как отклонился от курса в сторону Ирана в Персидском заливе. Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали и отбуксировали его в один из иранских портов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 

 




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