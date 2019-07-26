Стало известно время прилета в Ереван граждан Армении, находящихся в Хургаде

Из-за отмены рейса OTF 3703 25-го июля пассажиры, находящиеся в Хургаде, 26-го июля, в 15:00 по египетскому времени (по ереванскому времени в 17:00), рейсом Хургада-Ереван UJ 5600 вылетят в Армению. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Армении в Египте.

Посольство Армении просит пассажиров прибыть в аэропорт на 2-3 часа раньше.

Ранее руководитель офиса вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Вараг Сисерян сообщил, что правительство Армении готово заплатить гражданам Армении за их полет чартерным рейсом из Египта в Армению.

25 июля около ста граждан Армении остались в Хургаде из-за отмены рейса OTF 3703 Хургада –Ереван. По некоторым сведениям, причиной отмены рейса является то, что армянский туроператор “Эй энд Ар тур” не заплатил авиаперевозчику.