Время в Ереване: 11:07:36,   26 Июль

Стало известно время прилета в Ереван граждан Армении, находящихся в Хургаде


Из-за отмены рейса OTF 3703 25-го июля пассажиры, находящиеся в Хургаде, 26-го июля, в 15:00 по египетскому времени (по ереванскому времени в 17:00), рейсом Хургада-Ереван UJ 5600 вылетят в Армению. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Армении в Египте.

Посольство Армении просит пассажиров прибыть в аэропорт на 2-3 часа раньше.

Ранее руководитель офиса вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Вараг Сисерян сообщил, что правительство Армении готово заплатить гражданам Армении за их полет чартерным рейсом из Египта в Армению.

25 июля около ста граждан Армении остались в Хургаде из-за отмены рейса OTF 3703 Хургада –Ереван. По некоторым сведениям, причиной отмены рейса является то, что армянский туроператор “Эй энд Ар тур” не заплатил авиаперевозчику.




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