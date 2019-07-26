По случаю праздника Вардавар будет перекрыта улица Баграмяна

По случаю праздника Вардавар 28 июля с 06: 00 до 20: 00 в Ереване будет перекрыта часть улицы Баграмяна, от перекрестка улицы Прошяна до перекрестка улицы Московян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает дорожная полиция.