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По случаю праздника Вардавар будет перекрыта улица Баграмяна


По случаю праздника Вардавар 28 июля с 06: 00 до 20: 00 в Ереване будет перекрыта часть улицы Баграмяна, от перекрестка улицы Прошяна до перекрестка улицы Московян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает дорожная полиция.




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