Временно приостановлена подача газа в некоторые районы Ванадзора, сел Базум и Дарпас

С целью осуществления аварийно-восстановительных работ 26-го июля с 11:00 прекращено газоснабжение газопотребителей кварталов Таврос, Сари Тах, Тарон 1-4, Сивашакан города Ванадзор Лорийской области, а также сел Базум и Дарпас.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе ЗАО “Газпром Армения”.