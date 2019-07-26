Временно приостановлена подача газа в некоторые районы Ванадзора, сел Базум и Дарпас
С целью осуществления аварийно-восстановительных работ 26-го июля с 11:00 прекращено газоснабжение газопотребителей кварталов Таврос, Сари Тах, Тарон 1-4, Сивашакан города Ванадзор Лорийской области, а также сел Базум и Дарпас.
Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе ЗАО “Газпром Армения”.
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