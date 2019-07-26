При посредничестве омбудсмена родителям пропавшего без вести военнослужащего назначено ежемесячное п

Родители пропавшего (умершего) военнослужащего обратились к защитнику прав человека Республики Арцах и сообщили, что в 1998 году их сын был призван в Вооруженные силы Нагорно-Карабахской республики и во время службы пропал без вести.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате защитника прав человека НКР, по словам заявителей, их сын считается погибшим (умершим) военнослужащим, так как инцидент произошел в период его обязательной срочной военной службы, и имеется решение суда 2008 года, признавшего их сыном погибшим во время военной службы. Поэтому они должны считаться родителями погибшего (умершего) военнослужащего и получать соответствующую социальную выплату.

Заявители несколько раз обращались в уполномоченный государственный орган чтобы воспользоваться соответствующей программой социального содействия, обусловленной их статусом, однако получали отрицательный ответ.

Заявители попросили защитника прав человека восстановить свои нарушенные права, чтобы в связи со статусом родителей погибшего (умершего) военнослужащего воспользовались бы полагающимся им соответствующим социальным содействием.

По данному вопросу омбудсмен обратился с запросом в уполномоченные государственные органы, получил соответствующие разъяснения и материалы. На основании всестороннего изучения и анализа дела защитник представил уполномоченному государственному органу разъяснения и предложения консультативного характера, в результате чего вопрос получил положительное решение. Таким образом, в результате вмешательства защитника прав человека Республики Арцах восстановлены права родителей пропавшего (умершего) военнослужащего, нарушаемые на протяжении многих лет, и им назначено ежемесячное пособие в размере 31-тысяч драмов каждому.