От гражданского общества получено более 300 предложений по антикоррупционной стратегии

Предварительная версия проекта антикоррупционной стратегии на 2019 - 2022 гг. была представлена на электронной площадке e-draft 10 июня, однако обсуждения в рамках антикоррупционной стратегии начались еще в декабре прошлого года. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 26 июля сказала начальник отдела разработки антикоррупционной политики Министерства юстиции Мариам Галстян. По ее словам, уже шестой день, как официально закончились общественные обсуждения, однако в областях и Ереване продолжаются встречи на эту тему.

“Предварительный вариант проекта в июне был представлен на электронной платформе e-draft, за это время мы получили 300 предложений от общественных организаций и государственных органов. В результате наш проект почти полностью был доработан, а затем вновь вынесен на обсуждение. Параллельно мы проводили общественные обсуждения и в областях и в Ереване.

Довольно активное участие в этом вопросе приняли общественные организации, и думаю, что эта стратегия, как минимум, беспрецедентна в плане участия. Большая часть предложений принята”, - подчеркнула Галстян.