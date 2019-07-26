Армен Григорян коснулся дела Давида Санасаряна

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в связи с делом начальника Государственной контрольной службы Давида Санасаряна (полномочия приостановлены) призвал подождать завершения процесса. Как передает «Арменпресс», об этом Григорян сказал на пресс-конференции 26 июля.

“Дождемся процесса, и посмотрим, какие будут результаты”, - сказал Григорян.

Служба национальной безопасности Армении 18 апреля 2019 года предъявила начальнику Службы государственного контроля Давиду Санасаряну обвинение по части 1 статьи 308 Уголовного кодекса РА. В отношении последнего в качестве меры пресечения была применена подписка о невыезде. Решением премьер-министра Никола Пашиняна полномочия Давида Санасаряна приостановлены.