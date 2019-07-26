Посол Армении в Святом Престоле Карен Назарян получил новое назначение

Указом президента Армении Карен Назарян по совместительству назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении в Суверенном военном гостеприимном ордене Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении в Святом Престоле Карена Назаряна по совместительству Чрезвычайным и Полномочным Послом в Суверенном военном гостеприимном ордене Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты”, - говорится в сообщении.