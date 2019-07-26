Эквадор вводит визовый режим с Венесуэлой из-за наплыва мигрантов

Власти Эквадора решили ввести визовый режим с Венесуэлой из-за большого числа мигрантов из этой страны. Об этом объявил в четверг президент республики Ленин Морено.

По его словам, для венесуэльцев предусмотрены два вида виз. "Я подписал указ, который с одной стороны предусматривает введение визы для братьев-венесуэльцев, которые хотят въехать в Эквадор, в соответствии с законом о миграции", - сказал Морено в ходе выступления, которое транслировалось на сайте газеты El Comercio.

Второй тип виз предназначен для венесуэльцев, которые уже находятся в Эквадоре. Они смогут получить разрешение на пребывание в стране "из гуманитарных соображений", если не нарушали эквадорские законы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее о введении визового режима с Венесуэлой объявили власти Перу.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.