В подъезде одного из зданий Еревана возгорелся газовый баллон, есть пострадавший

25-го июля в 15:50 в службу “911” поступил звонок о том, что в подъезде дома 119 на улице Зоравара Андраника города Еревана, на 10-м этаже, загорелся газ, вытекающий из газового баллона.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МЧС РА, на место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Выяснилось, что горел газ, вытекший из газового баллона (3 кг). Житель квартиры Т. Т. (1961 г.р.) с ожогами был госпитализирован в Научный центр радиационной медицины и ожогов, получив соответствующую медицинскую помощь, был оттуда выписан.

Спасатели дежурили до полного опустошения газового баллона.