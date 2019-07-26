“Айастани Анрапетутюн”: Впервые за 9 лет показатель иммиграции оценивается положительно

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Зафиксированы положительные сдвиги по показателям баланса въездов и выездов через пограничные пропускные пункты Армении.

“Несмотря на общий пассажиропоток, отрицательный показатель баланса в январе - марте 2019 г. составил 3463 человека, однако за последние 9 лет впервые показатель иммиграции оценивается положительно: на 2526 человек с армянским паспортом больше въехало в Армению, чем выехало”, -сказал в беседе с “АА” временно исполняющий обязанности начальника отдела демографии Министерства труда и социальных вопросов Артак Маркосян.

В отличие от существенного снижения естественного прироста, по словам Маркосяна, есть позитивный рост числа браков. В январе - марте, по сравнению с тем же периодом прошлого года, число браков увеличилось на 5,6% или на 202.

В мае 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года было зарегистрировано на 521 браков больше”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.