“Айастани Анрапетутюн”: Мусорные баки в Ереване превращаются в очаги риска для здоровья

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Ереван не очищается от вони в связи с ненадлежащим вывозом мусора. Ведущий специалист управления гигиенического, санитарно-гигиенического и противоэпидемического контроля Инспекционного органа здравоохранения и труда Армении Лилит Габриелян в беседе с газетой отметила, что в этих условиях с точки зрения здравоохранения существуют риски. “Скопления мусора способствуют увеличению количества грызунов. Грызуны, в свою очередь, считаются естественными переносчиками различных заболеваний. В случае скопления мусора создается естественная среда, которая богата различными заболеваниями, и их распространению способствуют мухи. Например, дизинтерия может распространяться посредством мух. Риск распространения лейшманиоза, лептоспироза (инфекционные заболевания) возрастает из-за грызунов”.

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