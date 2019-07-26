“Айастани Анрапетутюн”: “Я на сто процентов армянин и на сто процентов россиянин”

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Известный футболист и тренер Никита Симонян, несмотря на преклонный возраст, продолжает служить родному виду спорта. “Самой яркой памятью за годы работы в “Арарате” является финальный матч Кубка 1973 года или, тем не менее, последний матч чемпионата?” - спросил его корреспондент “АА”.

“Оба. Но, вы понимаете, первенец, как и в жизни, в любом случае особенный. А первым призом стал Кубок. Хотя по спортивному значению титул чемпиона, конечно, выше звания обладателя Кубка. Я не знаю, как сейчас в Армении, но в России, к сожалению, некоторые клубы серьезно не относятся к Кубку. В наше время золотые медали и Кубок были почти равны. По большому счету, оба являются спортивными призами, достижение которых является главной целью каждой команд”, - ответил Никита Симонян”.

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