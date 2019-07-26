Совет безопасности разработает новую стратегию национальной безопасности

Совет безопасности Армении разработает новую стратегию национальной безопасности. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 26 июля сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

“Нынешняя стратегия была разработана 12 лет назад, после чего в Армении, регионе и мире произошли серьезные изменения. С 2007 года в отношениях Россия - Запад отмечены новые тенденции развития. Была российско-грузинская война, обострившая отношения между этими странами. В связи с напряженными отношениями Иран - США для нашего приграничного Ирана возникли новые проблемы по преодолению санкций. Вопросы ближневосточных регионов подверглись существенным изменениям. Для нас серьезнейшая проблема - исключить повторение еще не оцененных апрельских событий 2016 года. В 2018 году в Армении произошли фундаментальные изменения, претерпела большие изменения политика экономической интеграции Армении. Армения стала членом ЕАЭС, а также подписала с ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве”, - сказал Григорян.

Секретарь Совета безопасности отметил, что наряду с этими изменениями есть и реалии, которые остались неизменными.

“Главными вызовами Армении, из-за политики отрицания Азербайджана решения проблемы путем компромиссов, продолжают оставаться процессы вокруг Арцахской проблемы. Остается закрытой и армяно-турецкая граница”, - отметил Армен Григорян.

Он подчеркнул, что необходимо сформировать документ, который будет гибким и будет реагировать на происходящие в нашей стране, регионе и мире развития.