Польша направит Путину приглашение на годовщину освобождения Освенцима

Власти Польши намерены направить президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом заявил в эфире Польского радио пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.

"На мероприятия, которые организуются музеем в Освенциме в начале будущего года, приглашение для президента Путина будет направлено, так как освобождение лагеря советскими войсками - неоспоримый факт истории", - сказал он. "Здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать", - добавил Спыхальский,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Аушвиц-Биркенау фашисты уничтожили в газовых камерах и сожгли в крематориях свыше 1 млн евреев, а также десятки тысяч представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, всего там погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей.

Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. В боях за этот район погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.