Правительство Армении сделает беспрецедентное финансирование для развития высоких технологий

Правительство Армении предпринимает серьезные шаги для развития высоких технологий. Как сообщает «Арменпресс», об этом 25 июля на церемонии открытия нового здания компании Renderforest сказал министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян. Мы уже получили среднесрочную программу расходов, согласно которой в сфере высокотехнологичной промышленности ожидается довольно серьезное финансирование. Могу сказать, что в истории Армении такого еще не было, чтобы столь большая сумма была направлена на развитие высокотехнологичной промышленности. Не хочу озвучивать цифры, поскольку Национальное собрание еще должно их утвердить, но уже ясно, что мы, все вместе, большими шагами должны идти вперед”, - подчеркнул Аршакян.

Министр также сообщил, что 2 августа в рамках программы “Севан стартап саммит 2019” министерство организует презентацию и уточнит, в каком конкретно направлении следует идти вперед.