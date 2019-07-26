Гражданин Ирана пытался ввезти в Армению опиум: КГД предотвратил перевозку наркотиков

Сотрудники департамента по борьбе с контрабандой Комитета по государственным доходам на контрольно-пропускном пункте государственной границы “Агарак” проверили багаж гражданина Ирана О. Б. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, в результате произведенного контроля сотрудники Управления в двух металлических деталях для станков с надписью “Made in Azerbaijan” обнаружили массу, похожую на наркотик опиум, общим весом 2 кг 665,5 грамма.

По данному факту в следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело по признакам статьи 267.1 Уголовного кодекса РА.

Кстати, несколько дней назад сотрудники Управления по борьбе с контрабандой раскрыли еще один подобный случай в почтовой посылке, которую другой гражданин Ирана пытался экспортировать в Канаду. В ней было 2528 граммов опиума.

Уведомление: обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.