В детском доме Гавара остановили прием поставок некачественного питаниея

ГНКО "Детский дом Гавара”, согласно составленному им протоколу, 26 июля получил продукты питания, соответствующие техническим требованиям договора, заключенного с ООО “Фотон”. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство труда и социальных вопросов Армении.

“Мы всегда держим в центре нашего внимания качество продуктов питания и других товаров, поставляемых нашему учреждению, и фиксируем даже незначительные недостатки. На этот раз в момент поставки мы заметили и зафиксировали недостатки и отказались принять поставляемую партию”, - сказал директор ГНКО "Детский дом Гавара”, действующего в системе Министерства труда и социальных вопросов Армении, Николай Налбандян. Директор ГНКО сообщил, что в тот же день на коробках 50 литров сока, поставленных ООО “Циклоид”, было обнаружено отсутствие соответствующей маркировки о наличии как минимум 40% свежих фруктов и плодов в соке. Эту партию также детский дом не принял. Она была заменена партией, соответствующей требованиям.

Напомним, что 23 июля комиссия по приему продуктов питания Гаварского детского дома при осмотре внешнего вида поставленной пищи обнаружила, отсутствие заказанных 10 кг перца и 50 кг яблок, а поставленное мясо не соответствовало техническим требованиям договора, заключенного между ГНКО и ООО “Фотон”.

Дирекция детдома отказалась принять очередную партию поставленного товара, сообщив об этом в Государственную Службу безопасности продуктов питания. На месте был составлен соответствующий протокол, с требованием соответствующего профессионального заключения. В тот же день проба мяса была отправлена на лабораторную экспертизу. Об этом в соответствующем порядке было проинформировано соответствующее управление Министерства труда и социальных вопросов РА. Кроме того, дирекция детдома потребовала дополнить партию не поставленного продовольствия, а также заменить мясные продукты, вызывающие сомнение.