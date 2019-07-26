Предъявлено обвинение в совершении сексуальных действий в отношении 10-летней девочки

В следственном отделе административных районов Ачапняк и Давидашен Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14 лет. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, подозреваемый арестован.

По предварительным данным, 20-го июля 2019 года в Маштоцкое отделение Полиции РА позвонил один из жителей Еревана и сообщил, что в одной из соседних квартир отец подруги его 10-летней дочери, 1985 года рождения, заперся с ребенком в комнате.

В тот же день гражданин в Маштоцком отделе полиции РА сделал сообщение о том, что в отношении его дочери, 2009 г.р., совершены развратные действия сексуального характера со стороны отца подруги дочери. По данному факту в следственном отделе административных районов Ачапняк и Давиташен СК РА возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 3 статьи 139 УК РА.

21 июля 2019 г. предполагаемый преступник добровольно явился в отделение полиции Маштоца, он был задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14 лет.

На основании полученных достаточных доказательств мужчине, 1985 г. р., предъявлено обвинение по пункту 2 части 3 статьи 139 Уголовного кодекса РА. В качестве меры пресечения избран арест.

“Учитывая особенности фактических данных, полученных по уголовному делу, другие подробности не подлежат разглашению. Просим представителей СМИ, исходя из соображений защиты интересов несовершеннолетней, воздержаться от публикации идентификационных данных участников производства - потерпевшей и обвиняемого, сведений о конкретном месте жительства”, - говорится в сообщении полиции.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.