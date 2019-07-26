По факту незаконных разрешений для кафе на территории, прилегающей к опере, возбуждено уголовное дел

В прокуратуре Еревана, в свете законодательства и правовых актов, регулирующих сферу, предметом объемного изучения стали все документы, касающиеся работ по установке или строительству кафе и других объектов на территориях, находящихся в зонах охраны памятников республиканского значения, имеющих статус памятников на площади Свободы, Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна и большого концертного зала “Арам Хачатрян”, а также предоставления с этой целью земельных участков. Как передает «Арменпресс», прокуратура Армении сообщает, что ранее сообщалось о том, что соответствующие документы были запрошены прокуратурой Еревана и получены из мэрии Еревана. С той же целью были получены соответствующие документы и сведения из аппарата Агентства по охране памятников истории и культуры Министерства культуры РА.

В ходе исследования было установлено, что в действиях компетентных должностных лиц мэрии Еревана, Агентства по охране памятников истории Министерства культуры РА, а также территориального подразделения Комитета кадастра недвижимости могут быть видимые признаки коррупционного преступления, исходя из чего управлению города Еревана Полиции РА поручено в Уголовно-процессуальном порядке подготовить материалы и определить дальнейший ход.

В результате подготовки материалов были получены фактические данные о том, что компетентные должностные лица мэрии Еревана, Агентства по охране памятников истории и культуры и территориального подразделения Кадастра недвижимого имущества в 2002 - 2018 гг. в зонах памятников, имеющих статус республиканского значения - мемориального комплекса Свободы, а также Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна и большого концертного зала “Арам Хачатурян” были незаконно установлены кафе, в нарушение установленного законом порядка было разрешено осуществлять торговую деятельность, тем самым нанеся существенный ущерб законным интересам общества и государства.

По данному факту в управлении полиции Еревана возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 308 УК РА и для предварительного следствия передано Следственному комитету РА.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.