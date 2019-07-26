На автодороге Гавар - Мартуни произошло ДТП: есть пострадавшие

26-го июля в 02:09 в службу “911” МЧС РА поступило сообщение о том, что возле села Норатус Гегаркуникской области автомобиль выехал за пределы проезжей части дороги и скатился в ущелье, есть пострадавший, необходима помощь спасателей. Как передает «Арменпресс», на место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС Армении.

Выяснилось, что на 4-ом километре автодороги Гавар - Мартуни автомобиль марки “ВАЗ-21014” (водитель - А.Д. 1989 г.р.) выехал за пределы проезжей части дороги и скатился в ущелье (около 8 м). Спасатели вынесли водителя и пассажира А. И. (1973 г. р.) к машине скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы в медицинский центр Гавара, где врачи оценили состояние водителя как удовлетворительное, а пассажира - как крайне тяжелое.

Спасатели обесточили автомобиль и перекрыли подачу топлива.