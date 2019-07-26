Трамп заявил, что не смог посмотреть выступление Мюллера в Конгрессе целиком

Президент США Дональд Трамп не смог посмотреть выступление бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США целиком. Об этом он рассказал в четверг в интервью телекомпании Fox News.

В среду Мюллер выступил в юридическом комитете и комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях, посвященных проведенному им расследованию обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я посмотрел немного в самом начале, я не мог поверить в то, что я слышал <...> А потом я смотрел днем <...> Я не мог посмотреть это целиком, у меня были встречи <...> Мне пришлось посмотреть достаточно, и это было шокирующе", - сказал Трамп.

При этом президент вновь отметил, что считает ситуацию вокруг расследования "попыткой переворота". "Это было мошенничество. Как говорят в мире бизнеса, нелегальный захват. Это была попытка переворота, как мне кажется", - добавил он.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследование Мюллера продолжалось почти два года. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Дональдом Трампом. В итоге спецпрокурор признал, что никакого сговора не было.