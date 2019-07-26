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Начались работы по капитальному ремонту дороги М2 Ереван–Ерасх–Горис–Мегри- армяно-иранская граница


Начались работы по капитальному ремонту участка км354 + 520-км364 + 000 автодороги межгосударственного значения М2 Ереван – Ерасх – Горис - Мегри - армяно-иранская граница. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, работы по капитальному ремонту данного участка осуществляет ООО “Мегринское ДСЭП”.

В рамках ремонтных работ будут осуществлены земельные работы, восстановительные работы системы водоотвода, капитальный ремонт дорожного покрытия, восстановление искусственных сооружений и элементов безопасности движения.




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