Начались работы по капитальному ремонту дороги М2 Ереван–Ерасх–Горис–Мегри- армяно-иранская граница

Начались работы по капитальному ремонту участка км354 + 520-км364 + 000 автодороги межгосударственного значения М2 Ереван – Ерасх – Горис - Мегри - армяно-иранская граница. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, работы по капитальному ремонту данного участка осуществляет ООО “Мегринское ДСЭП”.

В рамках ремонтных работ будут осуществлены земельные работы, восстановительные работы системы водоотвода, капитальный ремонт дорожного покрытия, восстановление искусственных сооружений и элементов безопасности движения.