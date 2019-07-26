Сделаем предметом обсуждения проблемы, а не личности: послание президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян направил послание в связи с внутренними развитиями в стране. «Арменпресс» представляет послание полностью.

“Дорогие соотечественники, в эти летние дни, когда во многих странах мира государственная и политическая жизнь в основном вступила в спокойный этап, в нашей стране все еще активны общественные дебаты и поиски. Безусловно, для всех нас цель по-прежнему та же - закрепить в стране демократию, обеспечить экономическое развитие и безопасность страны, иметь благополучное общество, полноценно претворять в жизнь конституционные принципы становления правового, социального государства, гарантировать права и основные свободы человека. Мы внимательно следим за многочисленными заявлениями, мнениями, точками зрения, призывами к действиям, призывами к этим призывам и т. д. Придерживаясь роли, отведенной конституцией институту президента РА, я по возможности воздерживаюсь от участия в политических дебатах относительно текущих развитий, как бы не был велик соблазн высказаться как гражданину. В то же время я полон надежд, что текущие и дальнейшие развития будут способствовать не только эффективности судебно-правовых реформ, но и совершенствованию всех сфер государственного и общественного управления, углублению взаимопонимания и сотрудничества власть-общество. Надеюсь также, что общественные обсуждения и дебаты по различным вопросам приведут к результату, созвучному общепризнанным, общенациональным интересам. Только мы должны продолжать верить в свои силы и мысли. Мы должны осознать, что важна не только цель, но и путь ее достижения. Сделать предметом обсуждения разногласия и проблемы, а не личности. Для того, чтобы идти вперед, часто полезно сделать кратковременную остановку, и еще раз обдумать предстоящее. Осознать, что сегодня нам необходимы единство, стабильность и взгляд, видение нацеленные на будущее, и также конкретные программы. В последнее время я встречался, и буду встречаться с представителями политических и общественных кругов и отдельными лицами, всеми, кто готов к диалогу, кто заинтересован и действует во имя благоденствия нашей страны и народа. И да поможет нам Бог“, - говорится в послании.