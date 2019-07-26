Европейские индексы - 25-07-19
МОСКВА, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.28% и составил 12362.10 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.50% и составил 5578.05 пункта, британский FTSE снизился на 0.17% и составил 7489.05 пункта, а российский RTSI вырос на 0.54% и составил 1346.91 пункта.
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