Европейские индексы - 25-07-19

МОСКВА, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.28% и составил 12362.10 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.50% и составил 5578.05 пункта, британский FTSE снизился на 0.17% и составил 7489.05 пункта, а российский RTSI вырос на 0.54% и составил 1346.91 пункта.