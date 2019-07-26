Цены на цветные металлы - 25-07-19

ЛОНДОН, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1827.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6001.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2062.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 14480.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 17625.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2457.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.42% и составила 26411.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.