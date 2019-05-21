Предстоящие на 26 июля мероприятия
21:13, Июль 25, 2019
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Заявления Китая и России в связи с Ираном повлияют на расчеты США
16:07, 24.06.2019
Востоковед не ожидает от Ирана уступок, а от США резких шагов
- 21:13 Предстоящие на 26 июля мероприятия
- 20:04 Находящийся в отпуске Никол Пашинян опубликовал семейное фото из Дилижана
- 19:30 Французская компания разработала коммуникационную программу с целью связать центр Еревана и аэропорт
- 18:10 Индекс экономической активности в Армении вырос на 6,5%
- 18:09 Зограб Мнацаканян и Арчил Талаквадзе обсудили вопросы региональной безопасности
- 18:01 Президент Армении выразил соболезнования в связи с кончиной президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси
- 17:53 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-07-19
- 17:52 Азиатские индексы - 25-07-19
- 17:18 Посол Армении во Вьетнама вручил копии верительных грамот
- 17:13 Армения заняла 64-е место в Глобальном индексе инноваций
- 17:10 Президент Арцаха провел совещание с членами комиссии по организации 7-х Всеармянских летних игр
- 16:45 В Шираке будет построено 10 станций по изучению проблем сейсмической безопасности
- 16:20 В детский дом Гавара доставили коричневое мясо с неприятным запахом
- 16:15 Полиция опровергает слухи о размещении полицейского поста возле отцовского дома Пашиняна
- 16:13 Исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ назначен Корнел Феруцэ
- 16:02 Пожарные-спасатели потушили 33 пожара на травяных участках
- 15:45 Трудности, связанные с поездками в Матагис и Талышостанутсяв прошлом: дорога ремонтируется
- 15:44 В Эчмиадзине полностью сгорел автомобиль марки “Газель”
- 15:41 Будущая глава Еврокомиссии видит в НАТО главную структуру для обеспечения безопасности ЕС
- 15:39 Развитые странызаинтересованыв военных системах, созданных в Армении
- 15:26 106 квартир на правах собственности будут переданы 100 семьям
- 15:26 Газоснабжение Капанского района Гамлетаван временно будет прекращено
- 15:05 СМИ: испытанная КНДР ракета может поразить часть территории Японии
- 14:47 Совет по борьбе с коррупцией распущен
- 14:44 ЕСПЧ огласил решение по делу “Варданян против Армении”
- 14:37 Из-за отмены рейса Хургада - Ереван в Хургаде находятся около ста граждан Армении
- 14:33 Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции
- 14:22 Лето интереснее с “Ростелекомом”: компания организует кинопросмотры под открытым небом
- 14:22 Джонсон заявил, что все члены его кабинета выступают за выход из ЕС к 31 октября
- 13:44 Nissan к 2022 году сократит свыше 12 тыс. сотрудников по всему миру
- 13:36 Пассажиры поврежденного самолета отправились в Ереван на резервном самолете
- 13:21 Инспекционный орган обсудил вопрос незаконного строительства в Национальном парке “Севан”
- 13:21 Конкурс на вакантные места учителей в уголовно-исполнительных учреждениях
- 13:19 КНР приветствует российскую Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива
- 13:17 Министр Хачатрян принял представителя ФАО ООН в Армении
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15:42, 18.07.2019
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