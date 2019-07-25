Находящийся в отпуске Никол Пашинян опубликовал семейное фото из Дилижана

Находящийся в отпуске премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил на своей странице в Facebook семейное фото. Как сообщает Арменпресс, на фото вместе с Пашиняном также жена премьер-министра Анна Акопян и их дочь Шушан Пашинян.

“В одном из самых красивых уголков мира. Дилижан”, - написал премьер-министр.

С 22 июля по 2 августа Никол Пашинян будет в отпуске, который проводит в Армении. Вице-премьер Тигран Авинян в этот период заменит премьер-министра.