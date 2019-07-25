Французская компания разработала коммуникационную программу с целью связать центр Еревана и аэропорт

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян 25 июля принял руководителя специализирующейся в области железнодорожного транспорта французской компании «Артерай» по Армении Тиграна Аракеляна и администратора Торгово-промышленной палаты Франция-Армения Марину Мурадян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, компания «Артерай» предлагает консультационную и техническую помощь по железнодорожному подвижному составу, эксплуатационному оборудованию и системам сигнализации. Компания также оказывает помощь в принятии решений и реализации, предлагая уникальную методологию, техническую экспертизу и финансовое моделирование.

Тигран Аракелян сообщил, что компания «Артерай», которая предоставляет ряд услуг транспортным сетям и железнодорожным операторам, также разработала проект строительства коммуникацию из аэропорта «Звартноц» в центр Еревана.

Заместитель министра Армен Симонян приветствовал предложения компании по расширению и модернизации железнодорожной сети.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и выразили готовность к сотрудничеству в реализации инициатив по развитию сферы.