Зограб Мнацаканян и Арчил Талаквадзе обсудили вопросы региональной безопасности

Находящийся с официальным визитом в Грузии министр иностранных дел Зограб Мнацаканян и возглавляемая им делегация встретились 25 июля со спикером парламента Грузии Арчилом Талаквадзе. На встрече также присутствовали вице-спикер парламента Грузии, руководитель группы дружбы Грузия-Армения Георгий Вольский, председатель комитета по внешним связям парламента Софио Кацарава, члены группы дружбы Грузия-Армения Руслан Погосян и Самвел Манукян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, выразив благодарность за теплый прием, министр Мнацаканян подтвердил приверженность Армении дальнейшему укреплению армяно-грузинских многовековых дружеских отношений. В этом контексте Зограб Мнацаканян и Арчил Талаквадзе выразили удовлетворение активной ролью парламентской дипломатии как эффективной платформы, созданной между законодательными органами Армении и Грузии.

Министр иностранных дел Армении и глава грузинского парламента также отметили важность регулярных встреч комиссий, действующих в парламентах двух стран.

Собеседники особо подчеркнули важную роль армянской общины Грузии в общественно-политической жизни страны, а также сближение двух соседних и дружественных народов и государств.

Зограб Мнацаканян и Арчил Талаквадзе обменялись мнениями по вопросам региональной стабильности и безопасности. Министр иностранных дел Армении представил принципиальную позицию и подходы Армении в нагорно-карабахском мирном процессе, подчеркнув приоритетность создания соответствующей атмосферы для продвижения мирного процесса.

В конце встречи министр Мнацаканян сделал запись в Книге почетных гостей парламента Грузии.