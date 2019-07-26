“Тигран Великий” в стиле барокко: Джордж Пехливанян возглавит оркестр этой исключительной оперы

Дирижер Джордж Пехливанян, дирижировавший известными оркестрами на престижных сценах мира, скоро будет в Ереване. Он дал предварительное согласие дирижировать оперу Йогана Адольфа Хасэ “Тигран Великий”, которая скоро будет поставлена в Армении.

О визите Пехливаняна, подготовительных работах по постановке оперы “Тигран Великий” корреспондент «Арменпресс» беседовала с директором государственной филармонии Армении Гагиком Манасяном, автором инициативы. По словам Манасяна, Джордж Пехливанян - всемирно известный дирижер, который был главным гостем-дирижером Оперного театра города Калиари на острове Сардиния, Гаагского филармонического оркестра и Венского камерного оркестра, сотрудничал с Национальным оркестром Испании.

“Участие Пехливаняна в постановке оперы очень важно. Дирижер по нашему приглашению будет в Ереване 31 июля. С ним мы обсудим вопросы, касающиеся отбора певцов, музыкантов и другие вопросы”, - отметил Манасян.

Он добавил, что Пехливанян выступал с Филармоническим оркестром Ла Скала, оркестром Gewandhaus Лейпцига, симфоническим оркестром Гамбурга, Национальным академическим оркестром Санта-Сесилии и другими оркестрами.

“Напомню, что о Тигране Великом более сорока опер написали такие известные композиторы, как Вивальди, Гуно, Хассе, но по разным причинам у нас нет ни одной постановки из этих сорока опер. Думаю, это связано с тем, что вышеназванные оперы были написаны в стиле барокко. Струны музыкальных инструментов барокко изготавливаются из кишок. У них иная структура и техника игры на них иная, таких музыкальных инструментов в Армении никогда не было. Сознавая это обстоятельство, режиссеры избегали постановки оперы “Тигран Великий”. Необходим оркестр, который может сыграть в стиле барокко, хор, который может петь в этом стиле”, - подчеркнул Манасян. Директор филармонии сказал, что постановкой оперы “Тигран Великий” он хочет в Армении заложить основу для развития музыкального искусства барокко. С этой целью инициирует создание оркестра, который сможет действовать и после после постановки оперы. Руководить им будет Завен Варданян, который хорошо знает музыку барокко. Манасян признался, что очень хочет сплотить вокруг оперы “Тигран Великий” армянских артистов из разных уголков мира и стремится, чтобы постановкой этой оперы, которая из-за нехватки средств, вероятно, станет реальностью в мае 2021 года, Армения стала частью карты барокко.

В постановке оперы Гагик Манасян будет сотрудничать с режиссером Георгием Исаакяном, который является одним из немногих постановщиков в России, который почти каждый год ставит оперы в классическом стиле барокко. По заверению Манасяна, оперы барокко в мире сегодня очень популярны и востребованы. Почти в каждом Оперном театре США и Европы обязательно каждый год в репертуар включается более одного спектакля в стиле барокко.

Манасян сообщил, что в работу по созданию оперного спектакля вовлечена также и заслуженная артистка РА Анна Маилян, которая за рубежом изучала пение барокко и сможет содействовать в выборе певцов. Манасяна поддерживают дирижер Рубен Асатрян, хормейстер Сона Ованнисян, которым он выражает глубокую благодарность.

“Я очень хочу, чтобы спектакль состоялся бы в языческом храме Гарни, поскольку тема эта языческая. Там возможно создать амфитеатр для 3000 человек”, - заключил директор государственной филармонии Армении.

Анжела Амбарцумян