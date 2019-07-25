Президент Армении выразил соболезнования в связи с кончиной президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян, в частности, отметил, что разделяет боль дружественного народа Туниса и родственников президента Беджи Каида Эс-Себси.