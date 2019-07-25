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Президент Армении выразил соболезнования в связи с кончиной президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси


Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян, в частности, отметил, что разделяет боль дружественного народа Туниса и родственников президента Беджи Каида Эс-Себси.




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