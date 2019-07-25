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Азиатские индексы - 25-07-19


ТОКИО, 25 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.22% и составил 21756.55 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.18% и составил 1577.85 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.48% и составил 2937.36 пункта, а HANG SENG вырос на 0.25% и составил 28594.30 пункта.




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