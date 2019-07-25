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Посол Армении во Вьетнама вручил копии верительных грамот  


Посол Республики Армения в Социалистической Республике Вьетнам Ваграм Кажоян (резиденция в Ханое) вручил копии верительных грамот генеральному директору государственного протокола Вьетнама Мау Фуок Дунгу. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя посла, Мау Фуок Дунг поздравил посла с вступлением на важный и ответственный пост и пожелал ему успехов в выполнении его миссии, подчеркнув армяно-вьетнамскую традиционную дружбу.

Выразив благодарность за теплый прием и добрые пожелания, посол Кажоян заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления и расширения двусторонних отношений.




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