Президент Арцаха провел совещание с членами комиссии по организации 7-х Всеармянских летних игр

Президент Республики Арцах Бако Саакян 25 июня провел рабочее совещание с участием членов правительственной комиссии по организации 7-х Всеармянских летних игр, посвященное проведению игр в Арцахе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, был обсужден ряд вопросов, касающихся работ по подготовке и организации игр.

В совещании приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, председатель Международного комитета Всеармянских игр Ишхан Закарян, другие должностные лица.