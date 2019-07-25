В Шираке будет построено 10 станций по изучению проблем сейсмической безопасности

В городе ГюмриШиракской области будет создана совместная армяно-китайская лаборатория. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс сказал председатель Комитета по науке Самвел Арутюнян, отметив, что это будет сделано на базе Института геофизики и инженерной сейсмологии Гюмри.

“Есть международные сети сейсмической безопасности. Их создали Россия, США, Китай, мы хотим присоединиться ко всем этим сетям в той или иной форме. Мы с Россией очень успешно работаем, и сейчас начали сотрудничать с Китаем, подписали меморандум, согласно которому в Гюмри и Спитакебудет построено 10 станций, изучающих проблемы сейсмической безопасности”, - сказал Самвел Арутюнян. Благодаря совместной работе создаются также и лаборатории. В ближайшее время ожидается визит китайской стороны в Армению.

Комитет по науке также предпринимает определенные шаги в направлении сотрудничества с Израилем. Самвел Арутюнян отметил, что они планируют сотрудничество в сферах фармацевтики, изучения космоса, арменоведения.