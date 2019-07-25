В детский дом Гавара доставили коричневое мясо с неприятным запахом

В ГНКО “Гаварский детский дом”, действующему в системе Министерства труда и социальных вопросов РА, были доставлены некачественные продукты.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью Министерства труда и социальных вопросов Армении, в результате проверок, проведенных отделом внутреннего аудита министерства, выяснилось, что в рамках Договора о поставке товаров, заключенного между детдомом и ООО “Фотон”, 23-го июля доставленный на основании заявки ГНКО “Гаварский детский дом” ассортимент продуктов питания был неполным и некачественным.

“Так, потребованные заявкой 10 кг перца и 50 кг яблок попросту отсутствовали, а 40 кг мяса было поставлено транспортным средством, не имеющим холодильной установки. При осмотре внешнего вида мяса выяснилось, что оно имеет изменение цвета, есть коричневые куски, неприятный запах. Учитывая представленные факты, Министерство труда и социальных вопросов, согласно договору, установило трехдневный срок ООО “Фотон” для проведения работ по устранению представленных недостатков.

Министерство труда и социальных вопросов РА в очередной раз заявляет, что качественное и количественное соответствие продуктов питания и других товаров,поставляемых в учреждения, действующие в системеминистерства,будет в центре внимания соответствующих отделов. В случае неустранения выявленных недостатков в разумные сроки министерство обратится к санкциям, предусмотренным договорами”, - говорится в сообщении.